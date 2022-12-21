غادة عبدالرازق احتفلت بطلاقها «الـ 12»

النهار Plus

لم تكد تمر ساعات قليلة على إعلان الفنانة غادة عبد الرازق، إنهاء زيجتها رقم 12 في حياتها، رسمياً، من مدير التصوير هيثم زنيتا، إلا وفاجأت جمهورها، بمجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، ضمن آخر جلسات التصوير التي خضعت لها.

«غادة»، التي كشفت عن التقاط جلسة التصوير الجديدة في العاصمة الفرنسية (باريس)، تجاهلت تمامًا الرد على التعليقات المطالبة بكشف سبب الطلاق المفاجئ من مدير التصوير هيثم زنيتا، بينما نشرت ابنتها روتانا صوراً خاصة تكشف عن استمتاع غادة برحلتها مع العديد من الصديقات المقربات. وكانت غادة عبدالرازق أكدت خبر طلاقها دون الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بشكل هادئ وراقٍ، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحذفت «غادة» جميع صورها مع طليقها مدير التصوير هيثم زنيتا من على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، ومن بينها رحلتهما الأخيرة إلى باريس في نوفمبر الماضي، لتغلق تماماً صفحة الزوج الـ12. وتزوجت غادة عبدالرازق، من هيثم زنيتا عام2020، أثناء تصوير مسلسلها «سلطانة المعز»، حيث قدم لها «الشبكة» داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم على عقد الزواج.

مدير التصوير هيثم زنيتا، هو الآخر لم يعلق بعد على خبر الطلاق سواء للصحافة أو على السوشيال ميديا، في ثاني طلاق بينهما خلال حياتهما الزوجية، بعد الزواج الأول بينهما، إذ تزوجا وانفصلا من قبل في عام 2013 ثم تزوجا في 2020، وانفصلا في 2022. وجاء تعاون غادة عبدالرازق مع مدير التصوير وزوجها هيثم زنيتا في «سلطانة المعز» قررا التعاون مرة أخرى في مسلسل «لحم غزال»، والذي تم تصويره في بيروت العاصمة اللبنانية بالتعاون مع المنتج صادق الصباح والمخرج محمد أسامة.

