البطلة المصرية نانسي زكي لـ «النهار»:  بالعزيمة والاستمرارية حققت المستحيل

النهار Plus

«العمر مجرد رقم».. مقولة شهيرة في مختلف أنحاء العالم وتستخدم للتأكيد على أن التألق والإبداع والطموح لها نهاية له مهما كبر العمر.

تلك المقولة تنطبق تماماً على البطلة المصرية نانسي زكي صديق خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للغوص والإنقاذ في إيطاليا.

ونجحت نانسي زكي الـ (37 عاما) في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات جري التتابع 4×90 مترا على الرمال.

ومثل هذا الأمر يعد إعجازا حقيقيا حيث أنها بعمر الـ37 وكانت أكبر لاعبة في البطولة وتتنافس مع لاعبات يصغرنها بسنوات عديدة لتكسر نانسي بذلك كل القوانين الخاصة بسابقات العدو وتحقق ما يمكن أن نطلق عليه المستحيل.

«النهار» إلتقت نانسي زكي التي تحدثت عن مشوارها وأهم طموحاتها بعد هذا الإنجاز وأمور عدة أخرى في سياق الحوار التالي:

كيف بدأت علاقتك بالرياضة؟

بدأت مشواري الرياضي في سن الرابعة مع لعبة الجمباز حيث يبدأ التدريب في تلك اللعبة في عمر مبكر، وقد كنت متفوقة وبطلة في الفئات العمرية حتى بلغت 12 عاما. وبعدها تحولت إلى ألعاب القوى التي واصلت فيها التألق وحصد الألقاب بل وكسرت أرقاما مصرية في الوثب الطويل وحققت ثالث العرب وثالث شرق أفريقيا وكذلك كسرت الرقم المصري في سباق العدو حواجز.

ولماذا تحولت إلى الغوص والإنقاذ؟

في عام 2010 اختاروا المميزين في ألعاب القوى للانضمام لمنتخب مصر للغوص والإنقاذ خاصة في الجري وكنت متفوقة في الوثب الطويل و100 متر حواجز و100 عدو. وبعدها تحولت إلى لاعبة بالمنتخب المصري للغوص والإنقاذ وألعب مسابقة الجري 90 متراً على الرمال وأعلام الشاطئ والتتابع ضمن 4 لاعبات.

وهل تم التأقلم سريعا مع الوضع الجديد؟

منذ انضمامي للمنتخب وأنا أحقق المركز الأول أو الثاني على الجمهورية منذ 2010 وحتى الآن وحصلت على أول أفريقيا في أعلام الشاطئ والمركز الثاني قارياً في 90 مترا على الرمال. هذا بجانب أنني شاركت في 6 بطولات عالم حيث تقام البطولة كل عامين وحققت المركز الأول في بطولة العالم عام 2012 في التتابع وفي الفردي المركز السابع والأولى في 2016. وعموما لقد حققت الكثير من الإنجازات والميداليات الذهبية خلال مشواري الطويل.

كيف كان موقف الأسرة خاصة مع كثرة السفر وغير ذلك؟

بالطبع لولا أسرتي لما وصلت لما حققته حتى الآن، فوالدتي تعشق الرياضة وكانت تصر على اصطحابي للتدريبات والأسرة كلها تمارس الرياضة.

لديك أسرة وأنجبت طفلتين.. كيف وازنت بين الرياضة وأسرتك؟

الأمر كان صعبا للغاية فقد تزوجت وأنجبت طفلتين الأولى لديها الآن 11 سنة وبالمناسبة هي بطلة في السلاح وكرة اليد والثانية تبلغ من العمر عاما ونصف العام. ولعب زوجي دورا كبيرا في استمرار مسيرتي بعد الزواج حيث دعمني بقوة بل وأحب الرياضة وبدأ في ممارستها من أجل الصحة فقط. وزوجي يعرف جيدا أنني أحب الرياضة فشجعني على مواصلة الاستمتاع بما أحبه وهو أمر محوري في مسيرتي وعندما تعرفنا على بعض كان يعلم أنني بطلة فوقف بجانبي ودعمني بكل قوة. وعندما يكون في إجازة يسافر معي لتشجيعي وعند سفري أيضا يجلس مع بناتي بجانب والدتي حتى عودتي. ولك أن تتخيل أنني شاركت في بطولة العالم بعد إنجاب ابنتي الأولى وحتى بعدما أنجبت الثانية وذلك بفضل إيماني بقدراتي والصبر. وأن أكون ضمن أفضل 4 لاعبات على مستوى مصر وأنا في تلك الظروف فهو هدف مهم حققته لأنني اعتدت على السير خلف أهدافي منذ الصغر مهما كانت المعوقات ومهما كان التعب والمعاناة في طريق الوصول إلى ما أريده.

وكيف عوضت غيابك الطويل عن التدريبات؟

الأمر كان صعبا ولم أنقطع عن التدريبات رغم فترة الحمل والولادة حيث كنت أؤدي برامج تدريبية للحفاظ على مستواي ولياقتي حتى العودة إلى التدريبات الكاملة وكان ذلك يحدث بالطبع بالتنسيق مع الطبيب المتابع لي حتى لا تحدث أزمات صحية. ونجحت في المرتين في الحفاظ على جسمي ولياقتي بصورة كبيرة وفور العودة للتدريبات استعدت كامل لياقتي وحققت أهدافي كما حافظت على مقعدي في منتخب مصر.

هل تجبرك الرياضة على تضحيات معينة؟

بالطبع هناك الكثير من التضحيات بداية من الطعام حيث أعيش على برامج غذائية معينة للحفاظ على الوزن واللياقة هذا بجانب الكثر من الأمور التي تضر الرياضيين. ولك أن تتخيل أنه في الصيف مثلا عندما تتجمع العائلة أضحي بكل شيء وأتدرب دائما والجميع يقدرون ذلك ويشجعونني. وابنتي معجبة جدا بما أفعله وتعتبرني قدوتها وتحلم بأن تصبح بطلة كبيرة.

الإنجاز الأخير تحقق وأنت في سن السابعة الثلاثين.. كيف حدث ذلك؟

العمر بالنسبة لي مجرد رقم بالفعل وليس مجرد كلام لكن بشرط المحافظة على الجسم من الإصابات فقط والتحلي بالعزيمة والإصرار وعدم التكبر. فأنا أجري مع أطفال وطلاب مدارس وكليات وأحب كثيرا التنافس مع من هم أصغر مني سنا وبتلك الطريقة أحافظ على مستواي وكما أكدت من قبل أنني كنت أكبر لاعبة في بطولة العالم هذا العام.

وهل تضعين أهدافا أخرى لتحقيقها؟

بالفعل أنا أخطط للمشاركة في بطولة عالم سابعة وستكون في 2024 ووقتها سيكون عمري 39 عاما ورغم ذلك أتمسك بحلمي ولن أتخلى عنه أبدا. والمكسب والخسارة ليس من أهدافي المقبلة لكني أحلم بالمشاركة في البطولة القادمة حتى لو تراجع مستواي قليلا لتقدم العمر وصغر سن المنافسين.

ومتى ستعتزلين؟

الحقيقة لا أفكر في هذا الأمر الآن ولم أحدد أي موعد ولا يخطر على بالي من الأساس لأنني أفكر في الاستمرار وخوض بطولة عالم جديدة على الأقل. وأنا أحب الرياضة وسأظل في مجالها دائما وأنا الآن أقوم بتدريب «فيتنيس».

هل لديك هوايات بعيداً عن الرياضة؟

وقتي كله للرياضة، وكنت أحب الرسم من قبل لكنني ابتعدت عنه بسبب انشغالي الدائم بالتدريبات وحتى ما أحصل عليه من كورسات أو تدريبات يكون في الرياضة أيضا.

وهل تتابعين كرة القدم؟

أنا لا أتابع كرة القدم نهائيا بل وأشجع كل الرياضات وأتابع الأبطال والمسابقات لكنني لا أتجه نهائيا لكرة القدم.

كزوجة مصرية.. هل تجيدين الطبخ؟

«ترد ضاحكة».. هذا سؤال محرج في الحقيقة لكنني لست طباخة ماهرة وكنت أطبخ قبل إنجاب بناتي والآن أطبخ من أجل تناول الطعام يوميا لكني لست ماهرة في ذلك الأمر لأني أقضي وقتا طويلا في التدريبات والعمل.

هل حصلت على التكريم المناسب بعد إنجازاتك؟

شاركت في 6 بطولات عالم وحققت إنجازات عديدة مع المنتخب لكن للأسف لم يتم تكريمنا أبدا رغم أن هناك من يتم تكريمه في لعبات أخرى وحتى بعيدا عن كرة القدم. أحلم بالحصول على وسام الرياضة قبل اعتزالي كما حصل عليه الكثير من الرياضيين في السنوات الماضية.

رسالة أخيرة لمن توجهينها؟

أريد أن أؤكد للجميع أن المرأة المصرية تصل لما تريده طالما أنها تتحلى بالصبر والعزيمة وقد تصل لذلك خلال سنوات لكنها في النهاية تصل إليه. وخلال مشواري مررت بمواقف كثيرة محبطة لكني تخطيتها ووصلت إلى هدفي ومع العزيمة والاستمرارية لا مستحيل والموهبة ليست كل شيء بل الجهد المبذول والاستمرارية والصبر هي أسباب النجاح.

