لجنة تحقيق «الكابيتول» توصي بملاحقة ترامب جنائياً

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان. وكذلك أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية)، والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة. وسيتم نشر التقرير النهائي علنا اليوم.

وقالت النائبة الجمهورية، ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة، في بيانها الافتتاحي: إن ترامب «لا يتمتع بالأهلية لتولي منصب عام»، مضيفة: «لا يمكن لرجل تصرف بهذه الطريقة أن يخدم في أي منصب سلطة في أمتنا مرة أخرى». ورأت تشيني أن رفض ترامب التدخل فورا لمنع تلك الأحداث يجعله «عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي».

وقال رئيس اللجنة، النائب الديموقراطي، بيني طومسون، في بيانه الافتتاحي، إن مستقبل الديموقراطية يقع في أيدي الشعب الأميركي «والأمر متروك لشعب هذا البلد ليقرر من يستحق ثقة الجمهور. من سيضع الأمانة للدستور والديموقراطية فوق أي شيء آخر. ومن سيلتزم بسيادة القانون». وقال رئيس اللجنة إنه سيتم إرسال التوصيات الجنائية إلى وزارة العدل «بعد فترة وجيزة من انتهاء أعمالنا اليوم». وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن: إن «اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا». وأضاف، «نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب». وتصويت اللجنة غير ملزم، ويعود الأمر إلى وزارة العدل، التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل، أن تقرر ما إذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا. واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إحالات اللجنة هي المرة الأولى فى التاريخ الأميركي التي يوصى فيها الكونغرس بتوجيه اتهامات لرئيس سابق. وسارع الرئيس السابق إلى اتهام اللجنة بالسعي إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه «اتهامات زائفة» إليه. وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن «كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي. محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري» من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تداعيات الإدانة

ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن، وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

وفي السادس من يناير 2021 هاجم أنصار ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، مما أثار صدمة في البلاد والخارج. ولجنة التحقيق النيابية المكونة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريين اثنين سعت إلى تسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء اقتحام الكونغرس 2021، اليوم الذي اهتزت فيه أركان الديموقراطية الأميركية. وسعت اللجنة لإثبات أن رفض دونالد ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 لم يكن مجرد رد فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة. وفي محاولة منه لإبطال الانتخابات الرئاسية، مارس ترامب ضغوطاً على مسؤولين عن الانتخابات، لا سيما في ولايتي جورجيا وأريزونا. كذلك، طلب الرئيس الجمهوري من نائبه مايك بنس عرقلة عملية مصادقة الكونغرس على فوز خصمه جو بايدن في السادس من يناير 2021. ودعا ترامب أنصاره للتوجه إلى واشنطن في 6 يناير 2021 و«خوض معركة شرسة». وبحسب المعاونة السابقة في البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون، فإن ترامب كان يعلم أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وخطرين وسط الحشود التي تجمعت يومئذٍ قرب البيت الأبيض.

