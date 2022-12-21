غوتيريش: لا نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا

عربيات ودوليات

نيويورك - موسكو - الوكالات: أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تفاؤل بإمكان أن تنتهي الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا قريباً، لكنه أمل أن تنتهي العام المقبل.

وقال في مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام في نيويورك أمس، «لست متفائلاً بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب»، مضيفاً، «أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر».

وتابع «أعتقد أن علينا أن ننتظر حلول لحظة تكون فيها المفاوضات الجدية من أجل السلام ممكنة»، لافتاً إلى أنه لا يرى مؤشرات تدل على مفاوضات من هذا النوع «في الأفق» الراهن.

وعدد الأمين العام «التداعيات» على الشعب الأوكراني والمجتمع الروسي والاقتصاد العالمي الذي يشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة من جراء الحرب، معتبراً أن الأزمة ستستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن «هذه كلها أسباب تدفعنا لبذل كل ما أمكن من جهود من أجل التوصل إلى سلام قبل نهاية عام 2023». من جهته، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بأن الوضع «صعب جداً» في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها من دون السيطرة عليها بالكامل. وقال «الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جداً».

وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين الذين يحتفلون سنوياً «بعيدهم المهني» في روسيا في 20 ديسمبر. وأشاد بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في «المناطق الجديدة لروسيا» مؤكداً أن «الناس الذين يعيشون هناك مواطنون روس» يعتمدون على «حماية» هذه الأجهزة. ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقاً في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى «تركيز إلى أقصى الحدود» من جانب أجهزة مكافحة التجسس، وقال «من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال». ميدانيا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية أخرى لسلسة هجمات جديدة مكثفة بطائرات مسيرة «إيرانية» تستخدمها القوات الروسية، في حين طالبت واشنطن مجلس الأمن بالتحقيق في نقل مثل هذه المسيرات إلى روسيا. وقالت السلطات المحلية إن البنى التحتية تضررت جراء القصف المكثف، وحرمت سكان العاصمة وضواحيها من الكهرباء. وفي مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، تجدد القصف الروسي هناك، كما أكدت السلطات الأوكرانية في المقاطعة أن القوات الروسية قصفت الإقليم خلال الساعات الماضية مرات عدة.

