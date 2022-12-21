هولندا تعتذر رسمياً عن ماضي العبودية

عربيات ودوليات

قدم رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اعتذارات رسمية باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في العبودية، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية.

وقال روته في خطاب عن العبودية في لاهاي أول من أمس «اليوم، أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي: لجميع العبيد في جميع أنحاء العالم الذين عانوا من هذا النشاط. لبناتهم وأبنائهم ولكل أحفادهم».

وأضاف «لا يسعنا إلا الاعتراف بالعبودية وإدانتها بأوضح العبارات بصفتها جريمة ضد الإنسانية».

وكان هذا الخطاب حول ضلوع هولندا في 250 عاما من الاتجار بالبشر في المستعمرات السابقة منتظرا بفارغ الصبر. في الوقت نفسه، كان عدة وزراء هولنديين حاضرين في سبع مستعمرات سابقة «لمناقشة» القضية مع مواطنيها.

وأضاف روته «لقد تم تحويل بشر إلى سلعة. لقد تم الدوس على الكرامة الإنسانية بطريقة مروعة»، قبل أن يقول «أعتذر» بالإنكليزية والسرانان (الكريول السورينامية) وبابيامينتو (الكريول في جزر الأنتيل الهولندية).

وساهمت العبودية في تمويل «القرن الذهبي» الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف افريقي خصوصا نحو أميركا الجنوبية والكاريبي.

وفي أوج إمبراطوريتها الاستعمارية، كانت للمقاطعات المتحدة المعروفة حاليا باسم هولندا، مستعمرات مثل سورينام وجزيرة كوراساو الكاريبية وجنوب افريقيا وإندونيسيا حيث كان مقر شركة الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت هولندا النظر في إرث دورها في العبودية وتاريخها الاستعماري والذي بدونه لم تكن المدن الهولندية ومتاحفها الشهيرة لتصبح ما هي عليه اليوم.

ومع نشوء حركة «حياة السود مهمة» في الولايات المتحدة، تجدد النقاش في هولندا حيث لا تزال العنصرية تطبع حياة مواطني المستعمرات السابقة.

وسبق أن قدمت مدن أمستردام وروتردام وأوترخت ولاهاي اعتذارا رسميا عن دورها في تجارة الرقيق. وأبدى مارك روته لفترة طويلة تحفظات بشأن إصدار اعتذار رسمي، قائلا في السابق إن عصر العبودية قديم جدا وأن الاعتذار من شأنه أن يذكي التوترات في بلد حيث لا يزال اليمين المتطرف قويا، قبل أن يغير رأيه في نهاية المطاف. وأوضح: «اعتقدت أن العبودية تاريخ بعيد عنا. كنت مخطئا، لأن قرونا من القهر والاستغلال تؤثر على الحاضر، في الصور النمطية العنصرية والتمييز وعدم المساواة الاجتماعية».

وأضاف رئيس وزراء هولندا، حيث فضل 38 في المئة فقط من السكان البالغين تقديم اعتذار رسمي وفق استطلاع حديث، أنه «في سبيل تجاوز ذلك، علينا مواجهة الماضي بصراحة وصدق».

وأُلغيت العبودية رسميا في سورينام والمستعمرات الهولندية الأخرى في الأول من يوليو 1863، لكنها لم تنته فعلا حتى عام 1873 بعد فترة «انتقالية» دامت عشر سنوات.

