القضاء الألماني: وصف أردوغان بـ«جرذ المجاري» حرية تعبير

عربيات ودوليات

أصدر مكتب المدعي العام في مدينة هيلدسهايم الألمانية قرارا بعدم الملاحقة القضائية في الشكوى الجنائية المرفوعة ضد السياسي وولفغانغ كوبيكي بسبب تصريحاته حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ«جرذ المجاري».

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي) ونائب لرئيسة البرلمان الألماني، قد وصف أردوغان بأنه «جرذ مجارٍ صغير»، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي، وذلك خلال ظهور كوبيكي في الفترة التي سبقت انتخابات الولاية في ساكسونيا السفلى.

واتهم كوبيكي أردوغان باستخدام اللاجئين كأداة للضغط على الغرب، وقد تناقلت وسائل الإعلام الألمانية هذه التصريحات التي أحرجت أردوغان.

وأنهى المدعي العام المحاكمة على أساس أنه «لا توجد أدلة واقعية كافية على ارتكاب جريمة جنائية». وأوضح أن «حرية التعبير تفوق حق أردوغان في الكرامة الشخصية».

وأشار إلى أن أردوغان له مكانة خاصة من حيث كونه رئيس الدولة التركية، وأن «حدود التعبيرات المقبولة عن شخصيته» يجب أن تظل أوسع بكثير من تلك الخاصة بالأفراد.

