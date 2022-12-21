«بغداد 2».. آليات لتحقيق التكامل والاستقرار إقليمياً

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: انطلق «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» في دورته الثانية، أمس، في البحر الميت في الأردن، بمشاركة عدد من قادة الدول.

وفي كلمته، قال العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين إن «أمن العراق ركن أساسي في أمن منطقتنا».

وأضاف: «نؤمن بحاجة المنطقة إلى الاستقرار والسلام العادل والشامل».

وأكد أن «الأردن يؤمن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وأن مواجهة تحدياتنا المشتركة تستدعي عملا جماعيا تلمس شعوبنا آثاره الإيجابية»، مضيفا: «ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا، لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة، لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره ركن أساسي في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شراكاتنا خدمة لشعوبنا».

وفي كلمته، قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني: «لا نسمح باستخدام أراضينا لانطلاق أي تهديد لدول الجوار»، وشدد على أن «العراق ينأى بنفسه عن سياسات المحاور ودعوات التصعيد».

ودعا «تركيا وإيران إلى ضمان أمن العراق المائي»، مشيراً إلى «تهديد وجودي بسبب شح المياه».

وحث رئيس وزراء العراق على «مواصلة العمل المشترك لمحاربة الفكر المتطرف».

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن «التقدير العالي للمشاركين في قمة بغداد الثانية»، مشيرا إلى «أننا نجتمع في عمان ونأمل المضي نحو تعزيز العلاقات وتطويرها».

وأوضح أن «فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق لتعزيز الشراكة»، مؤكدا أن «العراق ينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد وينشد سياسة التهدئة وخفض التوترات، كما يرفض التدخل بشؤونه الداخلية ومسَّ سيادته أو الاعتداء على أراضيه».

ولفت السوداني إلى أن «حكومتنا تتبنى نهجا منفتحا يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة»، داعيا «الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محل إقامة لهم».

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن «العراق أصبح مسرحا لانتهاكات وتدخلات تزعزع استقرار المنطقة كلها».

وذكر أن «العراق أحد ضحايا غياب الاستقرار الأمني في المنطقة»، مشيرا إلى أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية»، ولكنها «تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها».

كما أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمام المؤتمر أن «مصر ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق».

وأشار إلى أن «انتشار الإرهاب والفكر المتطرف أثقل كاهل العراقيين».

وأبدى السيسي العزم على «المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق».

واختتم السيسي كلمته، قائلا: «أود أن أتوجه بكلمة إلى شعب العراق الشقيق، فأقول، يا شعب بلاد الرافدين العظيم، إنني على ثقة تامة في قدرتكم على المضي قدما صوب مستقبل أكثر ازدهارا متسقا مع حضارتكم العريقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الإنسانية، وكلي يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما تمتلكونه من إمكانات سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت.. لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلادكم وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون في مصر دائما عونا لكم وسندا لتطلعاتكم وخياراتكم ليبقى العراق دائما إحدى قلاع العروبة ومن اهم مراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي».

كما طالب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بضرورة «احترام وحدة أراضي العراق من جميع الأطراف». وقال إن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عراق مستقر وأكثر قوة».

وبحث المؤتمر سبل دعم العراق والجهود التي يقوم بها من أجل تعزيز أمنه وسيادته وضمان استقراره وتحقيق التنمية والرخاء لشعبه، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون الإقليمية مع العراق في عدد من المجالات التي تشمل مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي والأمن المائي والطاقة وغيرها من المجالات التي تسهم في دعمه.

وتطرق المؤتمر إلى آليات التعاون الإقليمية التي تحقّق التكامل والأمن والاستقرار في المنطقة.

وانعقد مؤتمر «بغداد 2» في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت (50 كيلومترا غرب عمان)، بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق. وقبل انطلاق المؤتمر، قالت الرئاسة الفرنسية إن «الهدف من اجتماع كهذا هو جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة في محاولة للمضي قدما عبر تعزيز الحوار». ويعد المؤتمر أول لقاء دولي رفيع المستوى يرأسه رئيس الوزراء العراقي الجديد، السوداني، الذي جاء تعيينه بعد جمود سياسي استمر لأكثر من عام.

