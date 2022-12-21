لقاء ثلاثي بحث أوجه التكامل بين العراق والأردن ومصر

عربيات ودوليات

عقد لقاء ثلاثي ضمّ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عقد اللقاء، أمس في مركز الملك الحسين على البحر الميّت، على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يستضيفه الأردن.

ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى أنه «جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البيان إلى أن «اللقاء شهد التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

