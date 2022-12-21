ممثل الأمير: أمن الكويت والعراق واستقرارهما كل لا يتجزأ

عربيات ودوليات

ترأس ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء وفد الكويت المشارك في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» الذي عقد أمس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وضم الوفد المرافق لسموه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر والسفير سالم غصاب الزمانان وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وسفير الكويت لدى العراق طارق الفرج.

وألقى سموه كلمة الكويت في هذه المناسبة وفيما يلي نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. أصحاب المعالي والسعادة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله بن الحسين وإلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لهذا اللقاء المهم.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. يأتي لقاؤنا اليوم في إشارة واضحة ودلالة قاطعة على اهتمام المجتمع الدولي بأمن واستقرار العراق والقناعة الراسخة بأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ولن تهنأ بالأمن إن فقدته إحدى دوله وإدراك دول الجوار لهذه الحقيقة وسعيهم لصيانة أمنهم واستقرار المنطقة. ولا يفوتني هنا أن أهنئ الأشقاء بما تحقق لهم من إتمام الانتخابات التشريعية واختيار رئيس الوزراء وحصول الحكومة على موافقة البرلمان إضافة إلى ما تحقق أيضا للأشقاء في صيانة أمنهم ودعم استقرارهم في طريق القضاء على ما تبقى من فلول المنظمات الإرهابية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. تدرك الدول العربية ولاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكانة العراق وأهميته في المحيط الإقليمي والدولي وتسعى لاستعادة دوره الفاعل في تعزيز تواجده في محيطه العربي ليمارس دوره المعهود بحرية بعيدا عن أي تأثيرات خارجية وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق إلا مثال على ذلك السعي.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. سعت دولة الكويت لدعم جمهورية العراق في جميع المجالات إدراكا منها لأهمية هذا البلد الشقيق وترسيخا للقناعة السائدة بأن أمن البلدين والمنطقة واستقرارهما كل لا يتجزأ وتجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا فجاء الدعم الكويتي اقتصاديا وتنمويا عبر مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق فبراير 2018 أو عبر المشاريع الأخرى التي قامت بها دولة الكويت وأمنيا عبر مشاركتها الفعالة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وغيرها من أوجه الدعم التي قدمتها دولة الكويت عبر السنوات.

ولا يفوتني أن أستذكر بالتقدير الزيارة التي قام بها أخي دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الكويت مؤخرا والتي حرص على أن تكون من أولى زياراته الخارجية في دلالة واضحة لا تحتاج إلى بيان. إننا مطالبون اليوم أمام حجم ما يربطنا من علاقات إلى العمل على إغلاق جميع الملفات العالقة ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 وذلك لننطلق معا في الانتقال بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة تعكس ما يربطنا ورغبة قيادتي بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين لنفوت الفرصة على من دأب على استغلال هذه الملفات في بث أكاذيب وتلفيقات للنيل من هذه العلاقة وتعكير صفوها فالإرادة متوفرة والحرص على سيادة كل بلد منا لا سبيل للنقاش به والآليات والقوانين الدولية كقواعد يمكن الركون لها دامغة وحاسمة فلا مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة ولنتفرغ معا لتعزيز علاقاتنا ولمواجهة التحديات الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.

أجدد الشكر لكم جميعا متمنيا للأشقاء في العراق تحقيق المزيد من آمالهم وتطلعاتهم ولمؤتمرنا التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

