السعودية: رخاء العراق يؤثر إيجابياً في المنطقة

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: أكدت دول خليجية، أمس، سعيها لدعم العراق في جميع المجالات وحماية استقراره ورفضها لأي اعتداء عليه.

جاء ذلك خلال كلمات سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي، في افتتاح أعمال النسخة الثانية لمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي تستضيفه الأردن، بمشاركة دولية وعربية وإقليمية.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على رفض المملكة التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق.

وقال بن فرحان، في كلمته، إن «المملكة تدعم مبادرات التنمية في العراق وستواصل العمل لدفع استثمارات جديدة إليه».

وأضاف أن «رخاء العراق يؤثر إيجابياً في استقرار المنطقة كلها»، معرباً عن رغبة بلاده باستمرار مسيرة التعاون مع العراق من خلال شراكات فعلية.

وشدد على وقوف الرياض إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية، مؤكداً دعم تطلعات الشعب العراقي.

وأعرب عن ترحيب السعودية باستعادة العراق دوره الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، دعا وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، إلى الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق.

وأعرب البوسعيدي، في كلمته، عن تضامن سلطنة عُمان مع بغداد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد سعي بلاده إلى تحقيق التعاون المنشود مع دول الجوار واحترام سيادتها.

في السياق ذاته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن «أمن العراق ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة».

كما شدد الزياني، في كلمته أمام المؤتمر، على سعي بلاده لحماية استقرار العراق وضمان سيادته وعودة دوره بالمنطقة. بدوره، أعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نايف الحجرف، عن اهتمام دول الخليج بتطوير العلاقة مع العراق في كل المجالات.

وشدد الحجرف، في كلمته، على أهمية العراق وهويته العربية ورفض كل أشكال الإرهاب التي يتعرض لها.

واعتبر أن الشراكة مع العراق ستعود بالخير على دول المنطقة كافة، داعياً لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

كما أكد على وقوف دول الخليج إلى جانب الأردن في حماية أمنه واستقراره، بعد الأحداث التي شهدها بالأيام الماضية.

