الأبطال عادوا إلى الديار

دوليه

عاد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 وقائده ليونيل ميسي فجر امس الى بوينس أيرس من قطر فيما تستعد العاصمة لاستقبال حاشد للفريق.

ووصلت طائرة المنتخب إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس فجر أمس، وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم يباشرون جولة في وسط مدينة بوينوس ايرس حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد. وكتب على لافتة معلقة على كشك صحف في بوينوس ايرس «متوجون بالمجد» فيما نشرت صحيفتا «كلارين» و«لابرنسا» عبارات «شكرا» على صفحاتها لميسي ورفاقه لفوزهم بهذا اللقب للمرة الثالثة، والأولى منذ 36 عاما.

وفازت الارجنتين الأحد على فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3 في سيناريو دراماتيكي. وأمام نحو تسعين ألف متفرج في ستاد لوسيل في الدوحة، قاد ميسي بلاده إلى لقبها الثالث بعد 1978 و1986، حارماً المنتخب الازرق المتوج في 1998 و2018 من الانجاز عينه. وميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، كان أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني. وبعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال المونديال. ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة «فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد».

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا الى حافلة مكشوفة على وقع أغنية «Muchachos» الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا. وغادرت الحافلة بعيد ذلك الى مجمع التدريب.

وبدأت الاحتفالات في الارجنتين بعد انتهاء المباراة الاحد. وقال خوسيه لويس كوينوغا (56 عاما) لوكالة فرانس برس في وسط بوينوس ايرس حيث احتفل نحو مليون شخص في الليلة السابقة بفوز المنتخب، «سأذهب لاستقبالهم في المطار. الآن وقد توجوا يجب أن نتوجه لتحيتهم وشكرهم». ونظم حفل استقبال خاص لهم في المطار وقال الاتحاد الارجنتيني إن لاعبي المنتخب سيحتفلون مع المشجعين في وسط العاصمة.

وقالت خولييتا روسيل (23 عاما) أمام مسلة العاصمة الشهيرة «سأغادر العمل وأتوجه الى هناك». وظفر ميسي أخيراً بالكأس وقبّلها واحتضنها وحملها بعدما طاردها أربع مرات من دون جدوى، أقربها في نهائي 2014 عندما خسر أمام ألمانيا بهدف قاتل بعد التمديد. وانضم أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مواطنه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي قاد بلاده إلى لقب 1986 بعد هدفين «خارقين» في مرمى إنكلترا في ربع النهائي، وبات بمقدور عشاقه المقارنة بينهما، وربما مع البرازيلي بيليه بطل العالم ثلاث مرات بين 1958 و1970. وقال ريكاردو غرونفلد (65 عاما) «أتذكر عام 1986 ولكن هذا الانتصار بالأمس كان مؤثرا أكثر». وأضافت سوليما غيريري (80 عاما)، «لا أعلم ما اذا كان هناك فرق مع عام 86، لكن هذه الكأس تاتي هذه المرة في وقت مناسب». وافتتح ميسي ابن الخامسة والثلاثين التسجيل من نقطة الجزاء المبتسمة له مرة رابعة في قطر، وضاعف نجم الشوط الأول أنخل دي ماريا النتيجة للأرجنتين، فبدا ان طريق اللقب الثالث معبدّة. لكن المحنّك ديدييه ديشان أجرى سلسلة تبديلات شجاعة على منتخب فرنسا قلبت الطاولة بهدفين لكيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و81).

وأبى السيناريو العجيب الاكتفاء بذلك، فعاد ميسي ومنح «ألبيسيليستي» التقدم في الوقت الاضافي (108)، قبل أن يحقق كيليان مبابي ثاني ثلاثية في تاريخ النهائيات منحته لقب الهداف (8)، ويفرض ركلات ترجيحية.

