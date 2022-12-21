فالدانو: العبقرية الصفة المشتركة بين مارادونا وميسي

دوليه

زف نجم الكرة الأرجنتينية السابق خورخي فالدانو، نبأ سارا لعشاق ليونيل ميسي، بعد تتويج راقصي التانغو بنهائيات كأس العالم. وتوجت الأرجنتين بلقب المونديال بعد تغلبها على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)، في المباراة التي احتضنها ستاد لوسيل.

وقال فالدانو، خلال مقابلة مع cope: «عشت المباراة مع توتر أكثر مما كان عليه في 1986 (توج به كلاعب)، عندما كانت النتيجة 2-0، كان هناك ارتياح، وبعد ذلك بدأت فرنسا بالظهور بشكل افضل والسيطرة، وأصبح مبابي ساماً، وكان دمي يتجمد في كل مرة يلمس فيها الكرة».

وأضاف: «سكالوني مدرب غير عادي، لقد اتخذ قرارات حاسمة جداً مثل الاعتماد على إنزو وجوليان ألفاريز وماك أليستر، هؤلاء لم يكونوا موجودين قبل 6 أشهر».

وزاد: «التشابه بين مارادونا وميسي أنهما عبقريان، لكن الاختلاف هو أنه في المكسيك 86، كان دييغو في بدايته (26 عاماً) أما ليو فقد بلغ 35 عاما هذا المونديال، ومع ذلك كان بحالة بدنية جيدة، وأظهر العبقرية والحكمة».

وأشاد فالدانو بهدوء ميسي، وترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة، قائلا: «لم أره أبداً مرتاحاً أو ناضجاً إلى هذا الحد، لقد تعرض لضغوط أكثر مما كان عليه طوال حياته، لقد ساعد الأرجنتين في الفوز بكأس أميركا الجنوبية في ماراكانا، وأخذ على عاتقه مسؤولية الفوز بهذا المونديال».

