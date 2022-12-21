إنفانتينو يريد المونديال كل 3 سنوات

دوليه

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو، يرغب في تغيير نظام بطولات كأس العالم. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن إنفانتينو يسعى إلى إقامة كأس العالم كل 3 سنوات بدلاً من كل 4 سنوات. وأضافت «النجاح التجاري الكبير الذي شهدته نسخة 2022 في قطر رغم إقامتها للمرة الأولى في الشتاء، يشجع رئيس «فيفا» على طرح هذه الفكرة». وتابعت «إنفانتينو يرغب في إحداث ثورة في كرة القدم على المدى القريب، وأبرز التغييرات هي إعلانه تنظيم كأس العالم للأندية في 2025 بمشاركة 32 نادياً». وختمت «لن يمكن إجراء أي تغيير على النظام الحالي قبل 2030، إذ إن التقويم الدولي تم الاتفاق عليه بشكل كبير حتى هذه الفترة».