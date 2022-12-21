ديشان خطط لاستبعاد بنزيمة

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، أول من أمس، عن مفاجأة بشأن استبعاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، من قائمة فرنسا في كأس العالم. وكان ديدييه ديشان مدرب الديوك، قد استبعد بنزيمة عقب التعرض لإصابة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة. ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن ديشان لم يرغب أبدا في اصطحاب كريم بنزيمة إلى المونديال، حتى قبل تعرض المهاجم الفرنسي للإصابة. وأشارت إلى أن ديشان لم يكن قادرا على تنفيذ خطته، بسبب الضغط الذي كان سيتعرض له، عقب الأداء الاستثنائي الذي كان يقدمه بنزيمة مع ريال مدريد. وذكرت أن ديشان استغل تعرض بنزيمة لإصابة طفيفة، كان ستحتاج إلى أسبوع على الأكثر، وقرر استبعاد اللاعب من معسكر الديوك. وكان بنزيمة قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، أول من أمس، عقب التوتر الشديد في علاقته مع المدرب. من جانب آخر، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة قد يتراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي، رغم إعلانه رسمياً عدم انضمامه مجدداً إلى منتخب بلاده. وأوضحت الصحيفة أن لاعب ريال مدريد سيوافق على العودة إلى «الديوك» في حال تولى تدريب الفريق الأسطورة زين الدين زيدان بدلاً من المدرب الحالي ديديه ديشان. وأشارت إلى أن من المقرر تحديد مستقبل ديشان مع المنتخب الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة عقب خسارة الفريق في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وختمت بأن بنزيمة دخل في خلاف مع المدرب الفرنسي بعدما رفض الأخير عودته إلى قائمة المنتخب المشارك في المونديال، إذ تم استبعاد أفضل لاعب في العالم قبل انطلاق البطولة بداعي الإصابة، بينما عقب تعافيه منها لم يوافق ديشان على استعادة لاعب ريال مكانه في الفريق.