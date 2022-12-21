تشواميني يشعر بالمرارة والإحباط

دوليه

وجه أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رسالة إلى جمهور الديوك، عقب انتهاء كأس العالم. وحسم منتخب الأرجنتين، لقب المونديال أمام فرنسا بركلات الترجيح، الأحد الماضي، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الطرفين. وكتب تشواميني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «سوف يستغرق الأمر، بعض الوقت لتخطي المرارة والإحباط». وأضاف لاعب وسط ريال مدريد «لقد حاولنا تقديم كل شيء، لقد تحملت مسئولياتي ولم ينجح الأمر، أنا أول من يشعر بالأسف». واختتم نجم الديوك «أنا مقتنع بأن مستقبل المنتخب الفرنسي مشرق للغاية، خاصة إذا كان من الممكن الاعتماد عليكم». وأهدر تشواميني، ركلة ترجيح أمام الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، مما ساعد التانغو على التتويج بكأس العالم.