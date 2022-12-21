بيولي ينصح لياو بالبقاء

دوليه

تحدث ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، عن مستقبل الجناح البرتغالي رافائيل لياو مع الروسونيري. وينتهي عقد لياو مع ميلان في صيف 2024، ويرفض اللاعب البرتغالي كل عروض التجديد حتى الآن. وعلق بيولي، على أنباء ارتباط لياو بالانتقال إلى تشلسي، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، قائلا: «أنصحه بتوقيع عقد جديد والبقاء في ميلان. أرى أن لياو سعيد جداً هنا». وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحات أبرزها رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لدى لياو فرصة للتطور هنا مرة أخرى، إنه يشعر بالرضا في ميلان، واللعب ضمن هذه المجموعة». يذكر أن لياو حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، عقب قيادة ميلان لحصد لقب البطولة.