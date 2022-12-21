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دوليه

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دي يونغ يوافق على عرض يونايتد


ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ أبلغ مواطنه المدرب إيريك تين هاغ، بموافقته على الانضمام إلى مان يونايتد. أوضحت الصحيفة أن لاعب برشلونة الإسباني تحدث مع تين هاغ، وأكد للمدرب الهولندي أنه سيكون سعيداً في حال إتمام صفقة انتقاله من «البلوغرانا» إلى يونايتد في الصيف المقبل. وأضافت «مان يونايتد حاول التعاقد مع دي يونغ الصيف الماضي مقابل 74 مليون جنيه إسترليني، ولكن الصفقة لم تكتمل، ما أسهم في التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو قادماً من ريال مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني». وختمت بأن تين هاغ يعتبر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من أهم الصفقات التي يرغب في التعاقد معها لتدعيم خط وسط مان يونايتد في الموسم المقبل.


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