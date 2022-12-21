استعاد توازنه بفوز على الفحيحيل

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استعاد القادسية توازنه وحقق انتصاراً صعباً على الفحيحيل 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. ورفع الأصفر رصيده إلى 15 نقطة مبتعداً عن منطقة الخطر، في حين تجمد رصيد الفحيحيل عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وبعد شوط أول كانت الخطورة فيه للفحيحيل الذي أضاع مهاجموه أكثر من فرصة للتسجيل أبرزها لمشاري الكندري ويعقوب الطراروة، فرض القادسية أفضليته في الشوط الثاني وسجل هدفين عن طريق الشاب فيصل الشطي الذي تابع ركلة ركنية وحولها إلى الشباك (62)، والبديل بدر المطوع في الدقيقة 86 بعد تمريرة من عيد الرشيدي.

وكانت الجولة افتتحت أول من أمس بمباراتين، فاز في الأولى النصر على الساحل 4-1، سجل للعنابي عبدالرحمن العنزي (56)، ومحمد دحام (60، 77، 90)، وسجل للساحل طارق عجون (29). ليرفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة، في حين تجمد رصيد الساحل عند 8 نقاط في المركز الأخير. وفي المباراة الثانية تغلب الجهراء على كاظمة بثلاثة أهداف لعبد العزيز مروي (2) وعمر زكري (39) وأيودو إيزاكا (45)، مقابل هدف لأحمد عرسان (15). ورفع الجهراء رصيده إلى 16 نقطة بالتساوي مع كاظمة في المركز الثالث.

وتختتم الجولة اليوم بلقاء واحد يجمع الكويت المتصدر مع التضامن في الساعة 05:25 مساءً على ستاد نادي الكويت. وتأتي المباراة بعد يوم من وفاة مدرب ولاعب الأبيض السابق المستشار الفني للفريق محمد عبدالله الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 59 عاماً. ويدخل الأبيض المباراة بحثاً عن تعزيز الصدارة التي يتبوأها برصيد 21 نقطة، وهو قادم من انتصار مريح على الجهراء بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية. لكن مهمة الفريق لن تكون سهلة في مواجهة التضامن صاحب الـ 12 نقطة والقادم هو الآخر من انتصار ثمين على السالمية بهدف دون رد في الجولة الماضية.

