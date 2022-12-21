رحيل محمد عبدالله

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فقدت الأسرة الرياضية لاعب ومدرب نادي الكويت والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق محمد عبدالله الذي فاضت روحه إلى بارئها أمس ليترك غصة في نفوس أسرته وأحبائه، والراحل محمد عبدالله كان يتمتع بأخلاق عالية وحسن المعشر وقدم الكثير من الجهد والعطاء طوال مسيرته سواء مع النادي أو المنتخب ولقد كانت بدايته مع فرق الشباب بالنادي وتدرج باللعب حتى شارك مع الفريق الاول في موسم 1969- 1970 امام اليرموك في اول مباراة له، وفي ذلك الموسم نجح الابيض في الفوز باللقب لينطلق بعدها في التألق بالرغم من صغر سنه مع وجود العديد من اللاعبين الكبار، وكان الراحل هدافا يعرف طريق المرمى وكثيرا ما كان يحسم المباريات لمصلحة الابيض لدرجة أطلق عليه المنقذ وأسهم خلال مشواره مع الأبيض بإحراز الدوري العام 4 مرات وكأس الأمير 3 مرات في ظل تألقه آنذاك اختير لمنتخب الشباب الذي شارك في دورة الأهواز 1973، وعندما تولى البرازيلي زاغالو تدريب الازرق في 1976 ضمه لقائمة المنتخب المشاركة في «خليجي 4»، وكانت اولى مبارياته امام عمان بديلا عن جاسم يعقوب، كما دفع به امام الامارات ولعب مع الازرق في كأس آسيا التي اقيمت في طهران 1976، وشارك في مباراتين ضد العراق 3-2 في قبل النهائي وفي المباراة النهائية امام ايران التي خسرها الازرق 0 – 1، وعقب اعتزاله اللعب اتجه لخوض تجربة التدريب وتولى تدريب فرق المراحل السنية بالنادي لعدة سنوات واشرف على تدريب العديد من اللاعبين الذين مثلوا الفريق الاول. كما اشرف على تدريب فريق خيطان لمدة ثلاثة مواسم وعندما حانت له فرصة تدريب الفريق الاول اكد نجاحه بشكل لافت حيث يعد من المدربين الوطنيين المميزين وهذا وفقا للبطولات التي حققها مع الابيض فكانت مسيرته معه حافلة في الانجازات حيث يعتبر من اكثر المدربين الوطنيين الذين حققوا بطولات محلية وخارجية حيث قاد الابيض للفوز بكأس الاتحاد الآسيوي مرتين ولقناعة الادارة بقدراته منحته منصب مستشار فني، فعندما كانت تتأزم امور الفريق الكروي على الفور يتم اللجوء إلى محمد عبدالله ليشرف على تدريب الفريق ومع ذلك استطاع في كل مرة أن يؤكد نجاحه بتحقيقه الالقاب. والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد وإدارة النادي سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

