القادسية تفوَّق على الكويت في «الطائرة»

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حسم القادسية مواجهته مع الكويت بجدارة 3-0 أول من أمس ضمن منافسات دوري الكرة الطائرة، كما تغلب العربي بسهولة على الساحل بالنتيجة ذاتها.

ورفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب من 6 مباريات، يأتي بعده العربي 13 نقطة من 5 مباريات، ثم الكويت 9 نقاط من 5 مباريات، وكاظمة 8 نقاط من 4 مباريات، يأتي بعدهم الجهراء 6 نقاط، وبرقان 3 نقاط واخيرا الساحل دون رصيد.

وبدأ القادسية المباراة بقوة مظهرا رغبته في حسم نقاط المباراة لصالحه من خلال تشكيل حوائط الصد القوية أمام لاعبي الكويت إلى جانب متابعة جميع الكرات الساقطة في الخط الخلفي الأمر الذي منحه التقدم في الشوط الأول 25-19. ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه وسط تميز واضح من لاعبي الأصفر راشد عنبر وناصر عبدالصمد والروسي فيكتور سيسويف الذين قادوا فريقهم إلى تحقيق التقدم بالشوط الثاني 25-19 أيضاً.

ولم يشهد الشوط الثالث جديد بالنسبة للكويت الذي افتقد الحيوية في الاداء وغلب على لاعبيه العصبية وعدم التركيز، بالمقابل منح التقدم القادسية الهدوء والجدية في المستوى ليستمر لاعبو الأصفر في أفضليتهم ويحققون الفوز في الشوط الثالث 25-18 لينهوا المباراة بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي المباراة الثانية لم يجد العربي أي صعوبة في الفوز على الساحل المتواضه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت على النحو التالي 25-16، و25-23، و25-18.

