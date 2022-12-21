خسارة كاظمة أمام الهلال في «السلة الآسيوية»

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فرط كاظمة في الفوز أمام الهلال السعودي وسقط بصعوبة 92-96 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الرياض ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى في البطولة الآسيوية «واصل»، والتي شهدت أيضا انتصارا صعبا لشباب الأهلي الاماراتي على البشائر العماني 71-69 في مسقط. وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

وكان كاظمة يمني النفس بتحقيق بداية قوية في البطولة وهو بدأ المباراة بصورة مميزة فارضا ايقاعه على خصمه بفضل تحركات لاعبيه عبدالعزيز الحميدي وأحمد البلوشي ويوسف بورحمة بالاضافة الى المحترفين الثلاثي الاميركي ميرفي ووليامز ويونغ لينهي الربع الاول بتفوق واضح 26-22.وواصل البرتقالي أفضليته في الربع الثاني من خلال الاعتماد على الدفاع القوي ومراقبة مفاتيح اللعب في الهلال الى جانب تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة ما أثمر مواصلة التقدم في الربع الثاني بفارق كبير بلغ 15 نقطة 63-48.

وانتفض الهلال في الربع الثالث وظهر بمستوى مغاير عن الربعين الاوليين وسط تميز من لاعبيه محمد السويلم وخالد عبدالجبار الذي كان أفضل مسجل في فريقه (29 نقطة) ليقلص الهلال الفارق الى 5 نقاط اذ انهى البرتقالي الربع متقدما 75-70.وفشل كاظمة في المحافظة على تقدمه في الربع الأخير في الثواني الاخيرة حيث كان البرتقالي متقدما 92-91 قبل ثواني من النهاية، لكن الهلال تمكن من تسجيل ثلاثية وسلة حاسمة منحته الفوز بفارق 4 نقاط 96-92. وسيلعب كاظمة مواجهته الثاني في المجموعة أمام شباب الأهلي 26 ديسمبر الحالي.

