11 مواجهة في اليوم الثاني لـ «النخبة العربية للتنس»

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تشهد منافسات اليوم الثاني في دور المجموعات للفردي ضمن بطولة النخبة العربية الثانية للتنس للرجال، 11 مباراة ابتداء من الرابعة عصراً وذلك على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.وقد أجريت قرعة البطولة مساء الأول من أمس بقاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد الكويتي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس عبدالصمد العريان، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق علي الديحاني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي وليد سامي، والحكم العام للبطولة عبدالرؤوف عبدالسلام، ومساعده الحكم الدولي أحمد هاشم، و 23 لاعبا عربيا، بعد تخلف أحد الأبطال العرب عن المشاركة لأسباب طارئة.

وينص نظام البطولة التي تختتم يوم 27 ديسمبر الحالي، على أن يتأهل الفائزان بالمركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يواجه أوائل المجموعات الأربع أصحاب المركز الثاني بنظام خروج المغلوب، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

من جانبه، ذكر العريان أن القرعة أجريت بنجاح، وبحضور جميع اللاعبين وبإشراف الاتحاد العربي والحكم العام الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام، وقال: «نشكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر على دعمه الكبير، وحرصه على تذليل كافة العقوبات لأجل إقامة البطولة، وإظهارها بأفضل صورة ممكنة، ومما لا شك فيه بأن بطولة النخبة العربية الثانية للتنس تشهد مشاركة أفضل المصنفين من 10 دول عربية، مما يعد بمنافسات مثيرة وقوية، من شأنها الإسهام في تطوير المستوى الفني للاعبين».

وأكد عبدالصمد العريان أن مراسم القرعة شهدت توزيع اللاعبين إلى أربعة مجموعات لأجل مزيد من الاحتكاك بين أبطال العرب، الأمر الذي يسهم باكتسابهم لمزيد من الخبرات الفنية، كما أنه يتيح فرصة أكبر للجماهير المحبة لرياضة التنس لمشاهدة عدد أكبر من المباريات.

من جهته، أبدى لاعب منتخب الجزائر توفيق سهتالي سعادته بالمشاركة في بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، وقال:» سعيد بتواجدي في الكويت مع العديد من أبطال العرب، وقد حرصت على المشاركة في بطولة النخبة العربية للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركة أولى ناجحة بامتياز، وقد تحضرت جيدا للمنافسة على المراكز الأولى بعد فترة اعداد طويلة في العاصمة الفرنسية باريس».وأشاد النجم الجزائري توفيق سهتالي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مضيفا:» لعل أحد أهم أسباب نجاح البطولة في نسختها الأولى المجمع المثالي للتنس، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ومن بين الأفضل في العالم، بالإضافة إلى التنظيم الاحترافي للبطولة، وآمل كل التوفيق لأبطال العرب».

وقد توزع اللاعبون الثلاثة والعشرون المشاركون في البطولة بعد إجراء القرعة ألكترونيا، على أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فارس التوبلي (البحرين)، أكرم السلالي (مصر)، إسكندر المنصوري (تونس)، ياسين الدليمي (المغرب)، ومحمد العوضي (الكويت)، فيما جاء في المجموعة الثانية بدر العبدالله (الكويت)، توفيق سهتالي (الجزائر)، عمار الحقباني (السعودية)، بنجامين حسن (لبنان)، محمد صفوت (مصر)، وموسى القطب (الأردن)، وفي المجموعة الثالثة حسن علي ابراهيم (لبنان)، يعقوب محمد (الكويت)، سعود الحقباني (السعودية)، عبدالله شلباية (الأردن)، محمد الواقع (تونس)، وعيسى قبازرد (الكويت)، وجمعت المجموعة الرابعة، يعقوب مخزومة (سورية)، ريان ديلان (الجزائر)، علي الشطي (الكويت)، محمد عزيز دقاز (تونس)، كريم محمد مأمون (مصر)، ووليد اهودا (المغرب).

