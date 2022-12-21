اتحاد كأس الخليج تسلَّم ملعبي البصرة والميناء

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يتولى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الإشراف على ستاد مدينة البصرة الدولي وستاد الميناء الدولي وملاعب التدريب استعدادا لانطلاق منافسات بطولة «خليجي 25» التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل وذلك بعد تسلم وفد الاتحاد للستادين خلال زيارته التي بدأت أمس لمدينة البصرة.ويتسع ملعب مدينة البصرة الرياضية لنحو 60 الف متفرج ويتميز بتصميم معماري رائع، وفيه ملعب ثاني يتسع لـ 10 آلاف متفرج وأربعة ملاعب تدريب، أما ستاد الميناء الدولي فهو من الملاعب الجديدة التي ستكون «خليجي 25» أولى البطولات التي يحتضنها، ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

