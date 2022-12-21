مراكز تدريب «الكرة المدرسية» تواصل أنشطتها

محلية

تواصل مراكز تدريب كرة القدم عشبي بنين التابعة للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي عملها من خلال ثلاث مراكز تدريبية متواجدة في ثانوية جابر المبارك بمنطقة العاصمة التعليمية بمشاركة 103 لاعبين، ومدرسة ابن حجر العسقلاني بمنطقة الاحمدي التعليمية 114 لاعبا، وثانوية صباح السالم الصباح بمنطقة حولي 106 لاعبين، مع تواجد ثلاث مدربين في كل مركز بجانب اداري.من جانبه، اكد المدرب الوطني انور بوطيبان عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على لعبة كرة القدم ان اللجنة الفنية حددت ثلاث حصص تدريبية اسبوعية لمراكز التدريب الثلاث ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء من خلال الملاعب المتواجدة في المناطق الثلاث طبقا للبرنامج التدريبي الذي وضع بالتعاون بين اللجنة الفنية والمدربين، وفقا لظروف اللاعبين الدراسية، وقال: «الحصص التدريبية تتم من خلال فترتين الاولى في المراكز الثلاث بمشاركة 171 لاعبا والثانية بمشاركة 152 بإجمالي 323 لاعباً، وفي الوقت نفسة يتزايد الاقبال على الحصص التدريبية من قبل اللاعبين اسبوعيا وخاصة الفترة الثانية التي تقام من الساعة 5 الى الساعة 6». وبين بوطيبان ان المرحلة الثانية تتضمن اقامة لقاءات ودية مع الاكاديميات وفرق المراحل السنية في الاندية المحلية للوقوف على مستوى اللاعبين الفني والبدني والوقوف على نقاط الضعف لدى اللاعبين للعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة.

