عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: أطلق المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، التابع لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، شبكة طوارئ للصحة العامة مكونة من خبراء صحيين من جميع دول الخليج الست.

وترصد الشبكة أيّ نشاط أو تهديد وبائي قد ينشأ أو يتكون في دول الخليج من خلال التجمعات الجماهيرية الكبيرة، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الخليجيين صحياً.

وأطلقت الشبكة نشاطاً لرصد التهديدات الوبائية من خلال ما حدث من تجمعات جماهيرية كبيرة توافدت من مختلف دول العالم خلال كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته دولة قطر.

واشتمل نشاط المركز على نظام للكشف المبكر عن أي تهديدات صحية، والعمل على تقييمها سريعاً، لضمان الاستجابة في الوقت المناسب؛ سعياً لحماية الأمن الصحي الوطني الخليجي والإقليمي والعالمي.

ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُجري مسحاً يومياً لأكثر من 30 ألف مصدر عبر 65 لغة مختلفة، ويتم من خلاله تحديد التهديدات الرئيسة التي تهم منطقة الخليج.

ويمكن أن تكون هذه التهديدات عبارة عن تقارير عن حالات عدوى جديدة أو ناشئة في أيّ مكان بالعالم، فضلاً عن احتمالية انتشار الأوبئة، ومسببات جديدة لمرض معروف تم تحديده، وتقارير عن أمراض غير مشخصة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتفشي أمراض حيوانية مهمة، وإطلاق مواد كيميائية أو إشعاعية، وحوادث بيئية واسعة النطاق ذات علاقة بمنطقة الخليج.

ومن خلال المسح المستمر والرصد اليومي يتم عرض التهديدات المكتشفة ومناقشتها بشكل عاجل من أعضاء شبكة طوارئ الصحة العامة الخليجية، ليتم تقييم المخاطر وتقدير احتمالية وقوع الحدث في الخليج ومستوى التأثير في حالة وقوعه.

جدير بالذكر أن المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تأسس في أكتوبر الماضي، ويعمل بالتعاون مع مؤسسات الصحة العامة المحلية والدولية والخبراء المتخصّصين في نفس المجال بالتحقق من صحة بعض التهديدات المكتشفة، والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بطبيعتها لتقييم مخاطرها بدقة عالية، وتقديم توصيات للدول الخليجية بغرض التأهب والاستجابة.

