عربيات ودوليات

الرياض– أنقرة- الوكالات: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي وتدعوها للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها.

وفي أنقرة أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رفض بلاده لمنع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تديرها حركة طالبان، الفتيات من حق التعليم الجامعي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية وشؤون اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن مبارك، امس، بالعاصمة أنقرة. وأشار جاويش أوغلو إلى أن الحظر المفروض على التعليم الجامعي للطالبات في أفغانستان أزعجهم حقًا وشكل مصدر قلق بالغ. وشدد الوزير التركي شدد أن استقرار وأمن أفغانستان مهم من أجل الجميع، لافتًا إلى استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في أفغانستان.

وأوضح أن تركيا نقلت لطالبان آرائها بخصوص تعليم الفتيات وقال: «هذا الحظر ليس إسلاميا ولا إنسانيا، لذلك فإننا نرفض مثل هذا المنع، ولا نراه صائبًا، وإن شاء الله يتراجعوا بأقرب وقت عن هذه القرارات». وأضاف: «نتحدث عن قرابة مليون طالبة يمكنهن الالتحاق بالجامعة، وما الضرر من تعليم النساء للإنسانية ولأفغانستان؟ وما فائدة هذا الحظر؟ فهل هناك توضيح إسلامي له؟ بعكس ذلك فإن ديننا الإسلام ليس ضد التعليم وإنما يحض عليه وعلى العلم والعلوم».

وعلى الصعيد ذاته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن بالغ استنكاره في أعقاب القرار الذي اتخذته إدارة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق الجامعات أمام الفتيات والنساء لفترة غير محددة، وعده قراراً مشيراً للقلق.

وأكد في بيان أن الخطوة التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع من خلال وزارة التعليم العالي التابعة، لها تثير الفزع الشديد لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان الأمين العام للمنظمة ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان قد حذرا مرارًا وتكرارًا سلطات الأمر الواقع من اتخاذ قرار من هذا القبيل، حيث كانت آخر رسالة تحذيرية تلك التي نقلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان خلال زيارته لكابول في منتصف نوفمبر 2022، والتأكيد على أن تعليق وصول الطالبات إلى جامعات أفغانستان سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة، كما أنه سيحرم الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن شجبها لهذا القرار بالرغم من أنها لا تزال ملتزمة بسياسة التواصل مع إدارة الأمر الواقع، داعيةً سلطات كابول إلى التراجع عنه من أجل المحافظة على الاتساق بين وعودها وقراراتها الفعلية.

