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القدس المحتلة – الوكالات - قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيا تشتبه بارتباطه بحركة «حماس» خلال اشتباكات ليلية شارك فيها مقاتلون محليون في منطقة في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا للعنف في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وقالت الوزارة ان أحمد عاطف ضراغمة (23 عاما) لاعب كرة القدم المعروف من نادي طولكرم المحلي قتل بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في ظهره وقدميه في نابلس بشمال الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967. وأعلنت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» امس ان ضراغمة «استشهد فجر الخميس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ عملية في نابلس «لتأمين دخول منسق للمصلين إلى قبر يوسف».

وزيارات اليهود إلى الموقع محدودة وتحتاج إلى إذن وتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وفي الأشهر الأخيرة صعدت مجموعة جديدة من المقاتلين تُطلق على نفسها اسم «عرين الأسود» هجماتها ضد القوات الإسرائيلية في منطقة نابلس. وكان الجيش قتل في نهاية أكتوبر في نابلس قادة لهذه المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في الأيام الأخيرة.وقالت عبر حسابها على تطبيق تلغرام امس إنها شاركت أيضا في الاشتباكات الليلية في نابلس واستخدمت ذخيرة حية و«متفجرات محلية الصنع».

