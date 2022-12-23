عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: وقف غالبية المشرعين الاميركيين عندما دخل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قاعة الكونغرس الأميركي، وصفقوا له تعبيرا عن التقدير، لكن بعض أعضاء الكونغرس من المنتمين إلى الحزب الجمهوري لم يقفوا أسوة بغيرهم.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن الكاميرات رصدت مشرعين ينتمون إلى الحزب الجمهوري وهم جالسون على مقاعدهم بصورة طغى عليها التحدي في حين أن البقية من الجمهوريين والديمقراطيين صفقوا بحرارة وهم واقفون لمدة زادت عن الدقيقتين.واعتبرت الشبكة أن هذه الصورة أثارت الشكوك حول استمرار المساعدة إلى أوكرانيا. وخلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، قال العديد من المرشحين الجمهوريين إن بلادهم أولى بالأموال من أوكرانيا. ولدى الكونغرس الأميركي صلاحية الموافقة على منح الأموال للحكومة الفيدرالية أو المساعدات خارج الحدود، ولم يواجه بايدن مشكلة تذكر في أول عامين من إدارته في صرف المساعدات لأوكرانيا، لأن غالبية مجلس النواب كانت ديمقراطية وهو ما اختلف مع عودة السيطرة الجمهورية.وهذا ما يثير قلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وتجلى الموقف الجمهوري في حديث زعيم غالبية هذا الحزب في الكونغرس، كيفن ماكارتي إذ قال إن موقفه بشأن تخفيض المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا لم يتغير حتى بعد خطاب زيلينسكي. وأضاف أنه يدعم أوكرانيا ولكن ليس على طريقة «شيك على بياض».

