عربيات ودوليات

اتهم الكرملين، امس واشنطن بأنها تخوض حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا. وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لم تظهر «أي نية بالإصغاء للمخاوف الروسية» مبيناً أن موسكو لم تسمع كلمات من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي بشأن السلام.

كما أضاف للصحافيين «بالطبع تابعنا زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، يمكننا أن نعلن، مع الأسف أن لا الرئيس بايدن ولا الرئيس زيلينسكي قد تحدثا على الأقل ببعض الكلمات التي يمكن اعتبارها، على سبيل المثال، استعداداً محتملاً للاستماع إلى مخاوف روسيا».

وبحسب بيسكوف، لم تسمع كلمة واحدة تحذر زيلينسكي من استمرار القصف الهمجي للمباني السكنية في مدن دونباس، ولم يتم إطلاق أي دعوات للسلام.

وصرح بيسكوف بأن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تؤكد على ضلوع الولايات المتحدة الأميركية في الحرب بالوكالة ضد روسيا.

أما بشأن أنظمة «باتريوت» فقد قال بيسكوف: إن شأنها شأن الأنواع الأخرى من الأسلحة التي يتم إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بها ستعد هدفا مشروعا للجيش الروسي، ولن يؤثر توسيع نطاق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

