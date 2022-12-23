عربيات ودوليات

تايبيه- الوكالات: ذكرت وزارة الدفاع التايوانية امس أن الجيش الصيني أرسل 39 طائرة وثلاث سفن حربية باتجاه تايوان في استعراض للقوة، استمر 24 ساعة.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة المضايقات العسكرية الصينية لتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها، وأرسل جيش التحرير الشعبي التابع للحزب الشيوعي طائرات أو سفنا باتجاه الجزيرة بشكل شبه يومي. وصباح امس عبرت 30 طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان، وهو حدود غير رسمية قبلها الجانبان ضمنيا، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية.وحلقت تلك الطائرات إلى الجنوب الغربي للجزيرة ثم أفقيا على طول الطريق إلى الجانب الجنوبي الشرقي قبل أن تعود سريعا، وفقا لمخطط لأنماط الطيران قدمته تايوان. ومن بين الطائرات 21 مقاتلة من طراز «جي-16» و4 من طراز «إتش-6» وطائرتان للإنذار المبكر. وقالت تايوان إنها راقبت التحركات الصينية من خلال أنظمة الصواريخ الأرضية، وكذلك من سفن البحرية الخاصة بها.

وأجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية كبيرة في أغسطس، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.وتنظر بكين إلى زيارات الحكومات الأجنبية للجزيرة على أنها اعتراف فعلي بالجزيرة باعتبارها مستقلة وتحديا لمطالبة الصين بالسيادة عليها.

