عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: كشفت هيئة النزاهة العراقية في البصرة أن مستشفى كلفته تصل إلى 8 مليارات دينار (نحو 5.5 ملايين دولار) لم تتجاوز نسبة تنفيذه صفراً في المئة، إضافة إلى مخالفات أخرى. أعلنت ذلك دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالبصرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، امس التي أشارت إلى أنه تم ضبط حالات هدر للمال العالم في جامعة البصرة ودائرة الصحة.ولفتت الوكالة إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من رصد مخالفات كثيرة في مجال الصحة تتعلق بإهدار المال العام. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الشهر الماضي، تكوين هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في بغداد والمحافظات. وقال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات سابقة، إن حكومته تعتزم تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا أنه لا توجد خطوط حمراء أمام جهود محاربة الفساد.