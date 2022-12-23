دوليه

عبّر المدرب الإسباني بيب غوارديولا أول من امس عن إعجابه الكبير بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال إنه يستحق لقب «أفضل لاعب على مر العصور» حتى بدون الفوز بكأس العالم. وأضاف «لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة ما فعله ميسي. الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا... تكون وجهة نظرهم عاطفية».

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم الأحد الماضي. كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة غوارديولا خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر. وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة «إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور. «بالنسبة لي هو الأفضل. لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة ما فعله ميسي. الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا... تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم لن يتغير رأيي». وقال غوارديولا إن لاعبي سيتي الـ16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيا للتركيز على مهمتهم مع النادي. وأضاف «عاد ستة لاعبين. خاضوا تجربة فريدة. آمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون أربع سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة».

وتابع «اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من اللاعبين الموجودين هنا. سيرجيو (غوميز) وإرلينغ (هالاند) ورياض (محرز) وكول (بالمر) فقدوا الإيقاع قليلا مقارنة بالثنائي رودري ومانويل أكانجي. لست قلقا بشأن شهري مارس وأبريل. خاض كل لاعب الآن بطولة مختلفة مع مدرب مختلف... لدينا مباراة مهمة (في الدوري الإنكليزي الممتاز)

ضد ليدز (يونايتد). جدول يناير يتطلب الكثير من العمل لذلك نريد إعادتهم في أسرع وقت ممكن».

