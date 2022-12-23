دوليه

عُيّن الألماني كريستوفر فيفيل مديرًا فنيًا جديدًا لتشلسي خلفًا للتشيكي بتر تشيك، وفق ما أعلن النادي الإنكليزي اول من امس. وعمل فيفيل البالغ 36 عامًا سابقًا في سالزبورغ النمسوي، حيث أشرف على التعاقد مع النروجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الحالي، ومؤخرًا مع لايبزيغ في ألمانيا حيث كان مسؤولاً عن التعاقدات والكشافة لجميع الفئات العمرية. وقال فيفيل «يقوم تشلسي ببناء المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية وأنا فخور للغاية بالانضمام إلى النادي. هناك الكثير من الإمكانات للنادي لمواصلة النجاح والتطور والنمو». ويملأ فيفيل الفراغ الذي خلّفه رحيل تشك، حارس مرمى تشلسي السابق، في الصيف بعد ثلاث سنوات في منصبه، بعد استحواذ كونسورتيوم بقيادة الأميركي تود بويلي على النادي اللندني.

