دوليه

أشعل دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التكهنات حول مستقبل لاعبه جواو فيليكس، خلال الفترة المقبلة. وأثيرت التكهنات حول إمكانية رحيل فيليكس عن الفريق المدريدي في ظل عدم لعبه بشكل منتظم، وتدهور علاقته مع سيميوني. وقال سيميوني في تصريحات صحافية «أتمنى أن نمنح فيليكس، بعض الصفاء والسعادة حتى يظهر ما تعلمه في بطولة كأس العالم، وهو لاعب مهم». وأضاف المدرب الأرجنتيني «أركز فقط على أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصارات مع الفريق». وعن تصريحات خيل مارين الرئيس التنفيذي للنادي، والتي توقع خلالها رحيل فيليكس لأن علاقته مع سيميوني ليست جيدة، علق «ما سيحدث سيقع بكل تأكيد، وهنا لا لاعب لا يمكن المساس به».

