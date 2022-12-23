دوليه

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان، إلى مركز تدريبات النادي الفرنسي، صباح أمس. وظهر نيمار رفقة مواطنه ماركينيوس أمس، في العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في تدريبات الفريق التحضيرية لاستئناف الموسم. وشارك نيمار مع منتخب بلاده البرازيل في نهائيات مونديال قطر، وخرج منتخب السامبا في مفاجأة كبيرة من الدور ربع النهائي ضد كرواتيا بركلات الترجيح. وحصل نيمار على راحة سلبية في البرازيل للاسترخاء ذهنيا بعد الإقصاء من المونديال. وسيستأنف «بي إس جي» مشواره في بطولة الدوري الفرنسي، بمواجهة ستراسبورغ يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة. ويعتلي سان جرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف لانس.