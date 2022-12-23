دوليه

بدأت أندية عدة بالدوري الإيطالي، التحرك نحو التعاقد مع إيسكو لاعب خط وسط إشبيلية السابق، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأندلسي. وكان إيسكو قد انضم لصفوف إشبيلية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، لكنه فسخ عقده بعد رحيل جولين لوبيتيغي عن تدريب الفريق. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن اسم إيسكو ارتبط بالانتقال إلى وولفرهامبتون الإنكليزي الذي يقوده حاليا لوبيتيغي. ولا يعد وولفرهامبتون فقط الوجهة المحتملة للاعب، حيث قام روما الإيطالي بمحاولة جادة للظفر بإيسكو صاحب الـ 30 عاما، حيث يريده المدير الفني جوزيه مورينيو لمساعدته على الوصول بالذئاب للمربع الذهبي للكالتشيو. وأجرى فيورنتينا استفسارا لضم إيسكو، لكن لا مكان في الفريق، إلا إذا تمكن النادي من بيع بعض اللاعبين في يناير المقبل.