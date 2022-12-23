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أتحدى من يستطيع أن يقول الى اين تتجه بوصلة الرياضة الكويتية؟هل للشرق او الغرب او الشمال او الجنوب، او الشمال الشرقي او الجنوب الغربي....الخ؟ وضع جغرافي رياضي لا يبشر بالخير بالتوقيت الذي سنكون في الاتجاه الصحيح لادارة الرياضة الكويتية... فالحكومة عاجزة عن تعيين القيادات الرياضية والشبابية وتشكيل مجالس اداراتها وتخرج لنا بين فترة واخرى باستراتيجيات غير مدروسة ولوائح وقوانين غير منطقية وقرارات من شأنها ان توقف النشاط الرياضي وانشاء لجان ومستشارين لا نعلم ما هي مسؤولياتهم ومدى تضاربها في الاختصاصات والصلاحيات.... الخ فعلا هناك ضباب على مستقبلنا في المجال الرياضي فلا نعلم من يدير من؟ فمرة نجد الاندية هي من تقرر ما تريده ومرة اخرى يقرر الاتحاد «المعين» ما يريد ومرة اخرى اللجنة الاولمبية الكويتية هي من تحدد ما تريد؟؟؟ مؤشر البوصلة يستطيع ان يعطيك الاتجاه الجغرافي لكن لا يستطيع ان يعطيك الفكر او القرار الذي يجب ان تأخذه بناء على اتجاه البوصلة (تفهم ما تفهم... مو مشكلتي). وها نحن تابعنا ما حدث في قطر فى التنظيم الرياضي الاحترافي ونحن نعتمد على آراء وفكر مستشارين يحتاجون الى مستشارين (ليس في الرياضة فقط)... ان هذا الامر مؤسف في دولة تمتلك ما تمتلكه قطر من افراد جاؤوا بهدف رفع اسم الدولة وليس اسماؤهم فالاخلاص والعطاء هنا واضح من ما شاهدناه من حسن تنظيم لبطولة عالمية تحلم بتنظيمها الكثير من دول العالم. فنصيحتي للوزير الشاب الذي ابتلي بإرث متهالك فنيا واداريا وعقليا يريد فيه ان يصلح الوضع الرياضي من غير «ايقاف رياضي»... فرسالتي له طبق القوانين العالمية وابعد عن الشر وغني له... فاطلب من القيادات والمستشارين «المختلفين» الذين بالهيئة او بالشباب ان يراعوا القوانين الدولية اولا واخيرا من غير مجاملة؟ والا فما فائدتهم اذا كانوا يوجهونك لاتجاه خطأ «بالبوصلة»... والله من وراء القصد.

