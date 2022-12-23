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غابت المتعة والإثارة عن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز التي اختتمت أول من أمس بتعادل سلبي بين الكويت والتضامن. وباستثناء مباراة النصر مع الساحل التي شهدت تألق مهاجم العنابي محمد دحام صاحب جائزة أفضل لاعب في الجولة، فإن بقية المباريات كانت دون المستوى وجاءت رتيبة ومملة وخالية من أي لمسات فنية. ومع تعثر رباعي الصدارة الكويت الأول بالتعادل مع التضامن، والعربي الثاني بالتعادل مع السالمية المتراجع إلى السادس 1-1، وخسارة كاظمة الثالث من الجهراء الرابع 1-3، في حين فاز القادسية الصاعد إلى المركز الخامس على الفحيحيل التاسع 2-0، وخسر الساحل متذيل الترتيب من النصر السابع 1-4. وربما تكون فترة التوقف الحالية التي تستمر حتى مطلع فبراير المقبل من أجل مشاركة الأزرق في «خليجي 25» ثم استئناف النشاط المحلي بمسابقة كأس الأمير، فرصة للفريق لإعادة ترتيب أوراقها ومراجعة أوضاعها وتصحيح أخطائها. الكويت المتصدر ما زال يملك الأفضلية بفارق 4 نقاط، وهو صاحب العناصر الأفضل، والأكثر تسجيلاً للأهداف بـ 20 هدفاً، وثاني أقل الفرق استقبالاً للأهداف بـ 12 هدفاً بالتساوي مع السالمية، وخلف التضامن الذي استقبلت شباكه 11 هدفاً.

وكشفت هذه الجولة أن العربي وكاظمة يحتاجان للكثير من العمل رغم تغيير أسماء مميزة في الجانبين، في حين واصل السالمية ظهوره الجيد أمام الكبار وعكسه تماماً أمام أصحاب المراكز المتقدمة. وكانت الجولة إيجابية للقادسية الذي قفز قفزة كبيرة وصعد للمركز الخامس بعد أن وصل للمركز التاسع قبل الأخير، كما حسّن النصر من وضعه بفوزه الكبير على الساحل برباعية، وهو انتصار سيمنح العنابي دفعة كبيرة من أجل مواصلة صعود. وكذلك الحال بالنسبة للجهراء الذي حافظ على موقعه في المنطقة الدافئة بانتصار ثمين على كاظمة.

