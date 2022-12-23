محلية

صعد الأزرق مرتبة واحدة في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر أمس، وأصبح في المركز الـ 148 رغم أنه لم يلعب أي مباراة دولية خلال هذا الشهر. وخاض الأزرق مباراتين غير دوليتين في أواخر نوفمبر الماضي مع لبنان وفاز فيها 1-0، ومع الجزائر للمحليين وفاز فيها 2-0. ويبدأ الأزرق اليوم تدريباته الإعدادية لـ «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل، وتسبقها مباراة ودية مع مضيفه العراقي يوم 30 نوفمبر الحالي بمناسبة افتتاح ستاد الميناء الدولي. ويلعب الأزرق ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من قطر والبحرين والإمارات، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات العراق (المستضيف) والسعودية وعمان واليمن. ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب على تجهيز لاعب وسط القادسية عبدالعزيز وادي ليكون ضمن القائمة المشاركة في البطولة، وذلك بعد عودته من القاهرة بناءً على طلب طبيب المنتخب. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في ستاد جابر تحت إشراف الجهاز الطبي، على أمل أن يكون جاهزاً مع الأزرق في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية أمام البحرين.

