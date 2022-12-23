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أصدر نادي السالمية بياناً رسمياً أول من أمس ونشره على حسابه في موقع «تويتر» وجاء فيه مايلي:

نظراً لما تعرض له فريق كرة القدم في مباراته امام العربي بتاريخ 20/12/2022 من أخطاء تحكيمية فادحة وتم توثيق العديد من تلك الأخطاء المؤثرة على نتيجة المباراة بشهادة جميع متابعي اللعبة وخبراء التحكيم بأنها أخطاء لا تعتبر تقديرية بل هي متعمدة وساهمت في خسارة الفريق نقطتين، واضاعت عمل الفريق طوال المباراة بقيامه بهذا التصرف الموجه في اللحظات الأخيرة من المباراة ضارباً عرض الحائط باللوائح والقوانين لتحقيق ما يصبو إليه منذ بداية اللقاء. حيث لا تعد هذه الواقعة الاولى من نوعها من هذا الحكم الضعيف فنياً بل تعرضنا سابقاً لحالات مشابهة من هذا الشخص في العديد من المباريات. فقد قام بتوجيه المباراة منذ بدايتها بالعديد من القرارات العكسية، وكان اخرها احتساب ركلة جزاء (هزلية) لا يوجد بها مخالفة على الاطلاق لاسيما ان حكم الفيديو المساعد أشار إليه لمراجعة تقنية الـ «VAR» إلا انه تعمد الاستمرار في توجيه المباراة واحتساب ضربة جزاء بالمخالفة لقانون اللعبة كما اوضح خبراء التحكيم بأن ركلة جزاء العربي غير صحيحة لعدم وجود اللمس والدفع من المدافع. ونؤكد أن النادي لم يعد يحتمل مزيداً من الأخطاء التحكيمية، ولن نتهاون في الدفاع عن حقوق النادي بالطرق القانونية.

وتؤكد إدارة نادي السالمية على مسؤولية اتحادالكرة القدم أولاً ولجنة الحكام ثانياً فيما يحدث من تجاوزات وأن عليهم مسؤولية أخلاقية قبل أي شيء بالتحقيق مع حكم المباراة وايقافه وعدم اسناد أي مباراة لهذا الحكم يكون نادينا طرفاً فيها لهذا الموسم ولبقية المواسم القادمة وكذلك بالكشف عن محادثة غرفة «VAR» مع الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء ضد فريقنا في الدقائق الأخيرة وإظهار تلك المحادثة للرأي العام حيث ان بروتوكول «VAR» لم يمنع سماع تلك المحادثات للجميع. من مبدأ الشفافية وأن الاتحاد جهة محايدة مهمتها الحفاظ على اللعبة وقوانينها وليس التستر على الأخطاء المتعمدة.

وتؤكد إدارة نادي السالمية فقدان الثقة بكل ما يحيط بحكم المباراة وأنها من الان تشكك في كل ما يكتبه ذلك الحكم في تقريره ولم ولن تعترف به إلا إذا جرى تحقيق عادل مع ذلك الشخص ويظهر للرأي العام مع التأكيد على طلبنا بإظهار تسجيلات غرفة «VAR» للرأي العام الكويتي. وانطلاقاً من حرص إدارة النادي على حفظ الحقوق وتحقيق روح العدالة ليس لنادي السالمية وحسب، بل ولجميع الأندية وحفظاً لهيبة المنظومة التحكيمية الوطنية، فإن الإدارة تدرس بكل عناية هذا الموقف، وتقف عند كل تفاصيله وتحتفظ بحق الرد بعد مراجعة هذه المواقف مع المعنيين في الإدارات المختلفة والمعنية، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن للنادي حقوقه الكاملة والمشروعة.

