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شهدت الجولة الثانية من بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، التي أقيمت مساء أول من أمس على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، منافسات مثيرة في أغلب مبارياتها الـ11 بمشاركة أفضل 23 لاعبا من المصنفين العرب.

وجاءت المواجهة التي حسمها المصري أكرم السلالي على حساب نظيره التونسي اسكندر المنصوري ضمن المجموعة الأولى، مثيرة في جميع تفاصيلها، إذ ظفر المنصوري بالمجموعة الأولى 6-1، وعاد السلالي لينتزع المجموعة الثانية 6-3، ليذهب اللاعبان إلى مجموعة ثالثة فاصلة وحاسمة، تناوب اللاعبان على تبادل الفوز بأشواطها لأكثر من ساعة، لكن الأفضلية دانت في النهاية إلى السلالي الذي تمكن من الفوز فيها بنتيجة 7-6.

ويتأهل الفائزان بالمركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي للبطولة، والتي تختتم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه الأول من كل مجموعة صاحب المركز الثاني، لحجز مقعد في الدور نصف النهائي.

وفي باقي المواجهات، تغلب المغربي ياسين الدليمي على نظيره البحريني فارس عبدالكريم 6-0، و6-0 ضمن المجموعة الأولى، وخسر الكويتي بدر العبدالله من الاردني موسى القطب بصعوبة 6-3، و7-6 ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما فاز المصنف الثالث اللبناني بنجامين حسن على السعودي عمار الحقباني 6-2، و6-1، والمصري محمد صفوت على الجزائري توفيق سهتالي 6-3، و6-4 ضمن ذات المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، خسر الكويتي عيسى قبازرد امام اللبناني حسن ابراهيم 6-3، و6-4، كما خسر زميله يعقوب محمد امام المصنف السابع التونسي محمد الواقع 6-3، و6-1، بينما فاز الاردني عبدالله شلباية بسهولة على السعودي سعود الحقباني 6-0، و6-0، وفي منافسات المجموعة الرابعة خسر الكويتي علي الشطي امام المصنف الثاني التونسي عزيز دقاز 6-1، و6-1،، وتغلب المصري كريم مأمون على نظيره الجزائري ريان ديلان 6-0، و6-3، فيما تمكن المغربي وليد اهودا من الفوز على السوري يعقوب مخزومة 6-3، و6-4.

من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس وأمين الصندوق علي الديحاني بالمستويات الفنية العالية التي يقدمها أبطال العرب بالبطولة، وقال: «كشفت البطولة عن تطور ملحوظ في المستوى الفني للعديد من اللاعبين، وهذا يدلل على اهتمام الاتحادات العربية باللعبة، والحرص على تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين، مما يعد بمستقبل واعد للتنس العربي، إقليميا ودوليا».

وأشار الديحاني إلى أن النسخة الثانية لـ«النخبة العربية» تشهد مشاركة عدد غير قليل من اللاعبين الشباب، بما يدلل على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة التنس في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أن قاعدة عريضة من اللاعبين القادرين على نقل التنس العربي إلى مستويات أفضل مستقبلا.

من جهته، أكد المصنف الأول بالبطولة التونسي إسكندر المنصوري صعوبة المنافسة، مضيفا أن المستويات الفنية للاعبين متقاربة، في ظل مشاركة العديد من اللاعبين العرب المميزين، كما أن المستوى الفني العام في تطور مستمر.

وقال المنصوري: «هذه المرة الأولى التي ألعب فيها هنا في الكويت، وقد أعجبت بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، الذي يعد من أفضل المجمعات الرياضية للتنس في العالم، والتنظيم على درجة عالية من الدقة والاحترافية».وذكر المنصوري أنه يتطلع للمنافسة على اللقب في أول مشاركة له في هذه البطولة، موضحا أنه استعد جيدا في إسبانيا من خلال خوض تدريبات قوية قبل المجيء للكويت، كما تنتظره عقب بطولة النخبة العربية مشاركة قوية أيضا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

