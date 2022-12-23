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غادر وفد نادي الطموح الرياضي الى سلطنة عمان للمشاركة في ملتقى عمان الدولي لالعاب القوى الذي تنظمة اللجنة البارالمبية العمانية تحت اشراف اللجنة البارالمبية الدولية خلال الفترة من 21 الى 26 الشهر الحالي. وقالت رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة نادي الطموح ورئيس الوفد: إن هذه المشاركة التي جاءت بدعوة من اللجنة البارالمبية العمانية تعد نقلة نوعية في مشاركات العاب القوى لنادي الطموح،إذ تعد المشاركة فرصة مناسبة للاحتكاك بالمستويات العالمية من خلال مشاركة 8 أندية تمثل 6 دول تضم نخبة من ابطال العالم والعرب البارالمبين في العاب القوى بالاضافة الى لاعبي السلطنة. وأضافت ان هذا الملتقى سيمنح لاعبي «الطموح» فرصة تسجيل واعتماد ارقامهم في التصنيف البارالمبي الدولي، مشيرة الى ان نادي الطموح سيشارك ب 5 لاعبين ولاعبات في سباقات السرعة 100متر و200 متر. واوضحت بورسلي انه سيتم على هامش الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين نادي الطموح واللجنة البارالمبية العمانية في اطار سياسة النادي لتعزيز جسور التعاون المشترك مع جميع اللجان والتنظيمات الرياضية المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة بما يدعم مسيرة النادي في جميع الالعاب الرياضية.