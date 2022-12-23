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يلتقي التضامن مع فريق «الفتاة» في الـ 6 مساء غد السبت، على صالة نادي الكويت، في قمة الجولة السابعة لدوري كرة الصالات للسيدات، وتسبقهما مواجهة تجمع الكويت مع نادي فتيات العيون. ويتصدر «الفتاة» ترتيب الدوري بـ 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن التضامن، وسبق للفريقين أن التقيا مرتين، حيث فاز «الفتاة» 5-1 ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما تفوق التضامن 4-2 في الجولة الرابعة.وبحسب نظام البطولة، يلتقي الفريق صاحب المركز الأول مع الرابع، فيما يواجه الثاني نظيره صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المزمع اقامتها 4 فبراير المقبل. وفي المباراة الثانية، يبدو الكويت الذي يحتل المركز الثالث (6 نقاط) الأقرب للفوز، على سيدات «العيون» رابع الترتيب، نظرا للفارق الكبير في المستوى الفني بين الفريقين.