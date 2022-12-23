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بدأ الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي في اتخاذ الخطوات الجادة لانطلاق دوري المدارس للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بالتعاون مع اتحاد كرة القدم بتفعيل اتفاقية شراكة سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد صياغتها بين اللجنة الفنية للاتحاد المدرسي لكرة القدم برئاسة المدرب الوطني انور بوطيبان واللجنة الفنية في اتحاد الكرة، وبجانب دوري المدارس سيكون هناك اكاديمية الازرق التي تخدم استراتيجية اتحاد كرة القدم واستراتيجية الاتحاد المدرسي والتي تهدف الى بناء قاعدة من اللاعبين الموهوبين ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية. من جانبه اكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي ان التعاون مع اتحاد الكرة يهدف لتنفيذ بعض الانشطة والتي تسهم في رفع المستوى الفني للاعبين وايضا المدربين والاجهزة الادارية ويخلق اجواء تنافسية بين جميع اللاعبين بعدما ان تم تأهليهم خلال الفترة الماضية، وقال: «عندما اعلنت بان استراتيجية الاتحاد المدرسي مواهبنا في مدارسنا 2021 -2026 مشروع وطني لم تكن من فراغ حيث بدأت مرحلة جني الثمار بتوقيع اتفاقيات مع الاتحادات المحلية في العديد من الالعاب لدعم انشطة الاتحاد بعدما وضعنا الخطوات الاولى لاختيار وتأهيل وصقل اللاعبين الموهوبين رياضيا بتوفير وتسخير جميع الامكانات المادية والمعنوية والبنية التحتية من خلال دعم الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية شركاء النجاح والداعمين الرئيسيين للاستراتيجية».