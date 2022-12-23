محلية

تغلب القادسية على نظيره الجهراء 102-67 بسهولة أول من امس على صالة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت ايضاً مفاجأة بفوز الشباب على القرين 91-90. وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده الى 14 نقطه متساوياً مع كاظمة والكويت بنفس الرصيد فيما ارتفع رصيد الجهراء الى 13 نقطة، يليهما العربي 11 ثم القرين والصليبخات 10 نقاط لكل منهما ثم الشباب والنصر 9 نقاط واخيراً التضامن واليرموك 8 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وتختتم اليوم منافسات الجولة بلقاء الكويت مع اليرموك في 06:30 مساء على صالة الاتحاد.