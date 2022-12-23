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نجح فريق طبي مصري في إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر لمريضة من متبرّعين أحياء، وقد استغرق هذا الإنجاز الطبي على مستوى العالم العربي وافريقيا شهوراً من التحضير، و14 ساعة داخل غرفة العمليات.

وفي بيان نشرته جامعة عين شمس على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أوضح رئيس الجامعة محمود المتيني، أنّ أكثر من 60 فرداً شاركوا في هذا «الإنجاز الطبي» الذي بلغت كلفته مليوني جنيه مصري، تحملتها جامعة عين شمس بالكامل.

وذكر د. أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر في جامعة عين شمس، ومدير مشروع زراعة الرئة بالجامعة، الذي قاد الفريق الطبي بالتعاون مع خبير ياباني، أنّ المريضة التي تبلغ من العمر 28 عاماً، كانت تعاني من تليّف رئوي حاد، وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي.

وجاء في البيان أنّ سحر قصدت «عيادة زراعة الرئة وخضعت للفحص الطبي، وتقرر إجراء عملية زراعة الرئة لها من متبرع حي، وذلك لعدم قدرة المريضة على الحياة من دون ذلك».

ولفت البيان إلى أنّ شقيقي المريضة، أحدهما يصغرها بعامين والآخر يكبرها بعامين، تبرّعا لها فوراً بفص من رئتيهما، وبعد إجراء الفحوص اللازمة وتحاليل التوافق النسيجي، تبيّن أنّ لديهما القدرة على الإقدام على ذلك.

واستغرقت الجراحة، التي أجريت داخل 3 غرف عمليات بالتوازي، حوالي 14 ساعة، بحضور فريق طبي من تخصّصات طبية مختلفة بينهم، أطباء أمراض صدر، وجراحة صدر، وتخدير، والقلب والأوعية الدموية.

واستعادت المريضة وعيها، ويتوقع استمرار بقائها في الرعاية المركزة لمدة أسبوعين تحت المراقبة الطبية المركزة.

والجدير بالذكر أن الاستعداد لأول عملية زراعة رئة في مصر بدأ منذ 4 سنوات، من خلال إرسال فريق طبي إلى اليابان بهدف التدريب، والذي عاد مطلع يناير 2020 قبيل بدء جائحة كورونا.

وتعتبر مصر أول دولة عربية وافريقية تقوم بعملية زرع أعضاء من متبرعين أحياء بعد اليابان، حيث جرت العادة أن يتم التبرّع من متوفين حديثاً.

