وطن النهار

جاء قرار ايقاف العمل في دروازة العبدالرزاق إلى حين الفصل في الخلاف القائم حول أعمال النفق ليعيد الوضع الى المربع الاول بعد توقفه لمدة عامين، حيث استبشر الجميع بانطلاق أعمال تطوير منطقة التقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها، وذلك منذ إغلاقه في نوفمبر 2020.

ومع بدء العمل في إصلاحه منذ ما يقارب شهرين لتشمل الاعمال الفحص والاختبارات والأعمال الخرسانية لجسم النفق، وأعمال إزالة وتجديد وصيانة جميع طبقات العزل، وحقن الفواصل، وتغيير منصات الارتكاز وحدد لها 90 يوماً من بدء تنفيذ الأعمال، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال في الدروازة 65 في المئة، ولم يتبق إلا شهر وتنتهي جميع الأعمال ليأتي قرار الايقاف بناء على اراء أحد المختصين في مركز الأداء الحكومي الذي قدم تقريراً أكد فيه أن آلية تنفيذ إصلاح النفق خطأ، وتشكل خطراً عليه، فيما رأى فريق آخر أن الأعمال القائمة صحيحة وفق خطة مدروسة ولا داعي لوقفه. وما بين الاراء المختلفة تاهت بوصلة اعمال الدروازة ومعها تبخرت امال الكثيرين بالانتهاء من الاعمال والظفر بهذا المكان الحيوي والمهم.

