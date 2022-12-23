وطن النهار

قال نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالانابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في محافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي: إن الإدارة قامت بجولة تفتيشية على المحال بمنطقة الفروانية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وأوضح أن الجولة اسفرت عن غلق محل وتحرير 5 مخالفات تمثلت في إضافة اعلان بدون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز و تشغيل عمالة بشهادة صحية منتهيه بالاضافة الى توجيه 6 انذارات.

ودعا الرشيدي أصحاب المحال التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للإغلاق الإداري.

