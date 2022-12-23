وطن النهار

استقبلت مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضلي وفداً من الجامعات اليابانية.

وهدفت الزيارة لمد جسور التعاون بين الجامعات اليابانية وجامعة الكويت، وفي إطارها قدمت السفارة اليابانية طلب التبادل الطلابي.

ورحبت مدير الجامعة بالوفد، معربة عن مدى احترام المجتمع الكويتي المتفتح لثقافة الشرق الأقصى وللثقافة اليابانية، ومشيرة إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة اليابانيين لدراسة اللغة العربية.

وتطلعت إلى المزيد من التعاون المثمر والتبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات اليابانية، معربة عن رغبتها لطرح مقررات دراسية اختيارية ضمن مواد كلية الآداب لتدريس اللغة اليابانية لطلبة جامعة الكويت الراغبين بتعلم اللغة اليابانية، يتم تدريسها على أيدي أساتذة يابانيين من الجامعات اليابانية، علاوة على زيادة عدد مقاعد المنح للطلبة اليابانيين لتعلم اللغة العربية في مركز اللغات بكلية الآداب ليصبح عددها 10 مقاعد بدلا عن 5 مقاعد، مضيفةً أن جامعة الكويت سوف تنظر في ما يخص التبادل الطلابي بعين الاعتبار، متطلعة لتأصيل العلاقات بين الثقافتين الكويتية واليابانية بزيادة التبادل الثقافي وتعليم اللغتين العربية واليابانية.

من جانبه بيّن القائم بأعمال السفير الياباني

د. كوجي كانيكو أن جامعة الكويت من الجامعات المرموقة في المنطقة، مؤكدًا أن سفارة اليابان على أتم الاستعداد لطرح منح دراسية لطلبة الجامعة للدراسة في اليابان باللغة الإنكليزية، ومد جسور التعاون لما فيه من خدمة للعلم والتبادل الثقافي.

وفي ختام اللقاء، قدمت الفضلي درعاً تذكارية للوفد الياباني.

