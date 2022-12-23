وطن النهار

قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة، علي الأصفر، إن الجمعيات التعاونية تعد إحدى الركائز الأساسية في تأمين الغذاء والمواد الاستهلاكية للمواطنين علاوة على كونها رافداً اقتصادياً للدولة.

وأكد خلال زيارته لمبنى اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية بمنطقة حولي برفقة علي الفهد رئيس الاتحاد أن الحركة التعاونية الكويتية تعد تجربة رائدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما انها اثبتت جدارتها وقوتها في محافظتها على الأمن الغذائي خلال أزمة جائحة كورونا، مشيراً إلى دعمها للمخزون الاستراتيجي ومراقبتها لأسعار السلع للمحافظة على استقرار سوق المواد الاستهلاكية.

وأعرب محافظ حولي عن الاستعداد لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الجمعيات التعاونية بما يخدم الوطن والمواطن معبراً عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل اتحاد الجمعيات.

